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Общество     21.07.2020 15:12

Количество осадков, выпавших в Москве с начала июля, превысило месячную норму

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Теги:  погода  осадки 

21 июля. Mossovetinfo.ru – Количество осадков, которые выпали в Москве с начала июля, уже превысило месячную норму, сообщается на портале «Метеоновости».

По сообщениям синоптиков, месячная норма осадков для июля в Москве составляет 94 миллиметра. По данным метеостанции ВДНХ эта норма уже превышена.

Также сообщается, что в некоторых соседних областях норма осадков превышена еще больше. Во Владимире и Твери с начала месяца выпало 124 мм и 134 мм осадков соответственно, при норме 84 и 98 мм.


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Теги: 
погода  осадки 

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