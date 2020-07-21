21 июля. Mossovetinfo.ru – Количество осадков, которые выпали в Москве с начала июля, уже превысило месячную норму, сообщается на портале «Метеоновости».



По сообщениям синоптиков, месячная норма осадков для июля в Москве составляет 94 миллиметра. По данным метеостанции ВДНХ эта норма уже превышена.



Также сообщается, что в некоторых соседних областях норма осадков превышена еще больше. Во Владимире и Твери с начала месяца выпало 124 мм и 134 мм осадков соответственно, при норме 84 и 98 мм.