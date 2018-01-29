29 января. Mossovetinfo.ru - Количество площадок для музыкантов в московском метро увеличат. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



В Москве уже стартовал прием заявок на участие в третьем сезоне проекта «Музыка в метро». Оставить заявку артисты могут до 25 февраля. Имена победителей и финалистов станут известны в апреле.



Мместо 18 площадок, которые сейчас существуют в метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК), в этом году музыканты смогут выступать на 32.