29 января. Mossovetinfo.ru - Количество площадок для музыкантов в московском метро увеличат. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В Москве уже стартовал прием заявок на участие в третьем сезоне проекта «Музыка в метро». Оставить заявку артисты могут до 25 февраля. Имена победителей и финалистов станут известны в апреле.
Мместо 18 площадок, которые сейчас существуют в метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК), в этом году музыканты смогут выступать на 32.
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