11 октября. Mossovetinfo.ru – Коллектив театра «Ленком» обратился с официальным письмом к властям Москвы с просьбой присвоить театру имя Марка Захарова, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.



Марк Захаров более 40 лет был главным режиссером и художественным руководителем театра.



По словам Варшавера, решение о том, что театру надо присвоить имя Захарова коллектив «Ленкома» принял сразу после смерти режиссера.



Марк Захаров скончался в Москве 28 сентября в возрасте 85 лет.