7 августа. Mossovetinfo.ru – Солнечная и сухая погода с комфортными температурами ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, сообщает центр погоды «Фобос».
Ожидается преимущественно ясная погода без осадков, температура воздуха +23..26°. В понедельник, 10 августа характер погоды практически не изменится, однако возможен небольшой дождь.
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