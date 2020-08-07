7 августа. Mossovetinfo.ru – Солнечная и сухая погода с комфортными температурами ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, сообщает центр погоды «Фобос».



Ожидается преимущественно ясная погода без осадков, температура воздуха +23..26°. В понедельник, 10 августа характер погоды практически не изменится, однако возможен небольшой дождь.