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Общество     07.08.2020 16:21

Комфортная и ясная погода ожидается в Москве в выходные, 8 и 9 августа

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Теги:  погода  прогноз погоды 

7 августа. Mossovetinfo.ru – Солнечная и сухая погода с комфортными температурами ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, сообщает центр погоды «Фобос».

Ожидается преимущественно ясная погода без осадков, температура воздуха +23..26°. В понедельник, 10 августа характер погоды практически не изменится, однако возможен небольшой дождь.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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