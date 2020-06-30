30 июня. Mossovetinfo.ru – В последний день июня в Москве ожидается комфортная летняя погода, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня в Москве ожидается преимущественно ясная погода, возможна небольшая облачность, осадков не ожидается.
В течение дня температура в Москве +22…+24°, что соответствует многолетней климатической норме. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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