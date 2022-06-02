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Общество     02.06.2022 13:35

КПРФ передает Анастасии Удальцовой мандат экс-депутата Госдумы Рашкина

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Теги:  КПРФ  Удальцова  Рашкин  Госдума  Афонин  Москва  выборы  МСУ  мундепы 

2 июня. Mossovetinfo.ru - Президиум ЦК КПРФ единогласно принял решение о передаче мандата депутата Госдумы освободившегося от экс-депутата Валерия Рашкина российскому общественному деятелю и политику, жене координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова – Анастасии Удальцовой.

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, Анастисия Удальцова представляет лево-патриотическое движение, которое поддержало «и денацификацию, и военную специальную операцию»..

Удальцова в своем аккаунте в Telrgram написала, что выражает «искреннюю благодарность руководству КПРФ» принявшему это решение. «Оказанное доверие для меня не только большая честь, но и огромная ответственность. Поэтому я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие своих товарищей-коммунистов, а самое главное – тех 871 599 москвичей, которые голосовали за список КПРФ на выборах в 2021 году, и в частности, почти 58 000 москвичей, которые проголосовали за меня в 201-м избирательном округе», - также написала Удальцова.

Между тем по итогам выборов в Госдуму в Москве эксперты и наблюдатели отмечали, что значительная часть голосов, получены КПРФ в Москве, в том числе и А.Удальцовой, на счет «умного голосования»*, организованного сторонниками Алексея Навального.

В то же время, 1 июня, стало известно, что в руководстве КПРФ выступают против выдвижения на московские муниципальные выборы представителей партии, у которых «не разорвана пуповина, связывающая их с «умным голосованием» и Алексеем Навальным». Об этом РБК сообщил первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

* В начале сентября 2021 года Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» выдавать в поисковых строках запрос «умное голосование».

фото/скрин из Tg Удальцовой



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Теги: 
КПРФ  Удальцова  Рашкин  Госдума  Афонин  Москва  выборы  МСУ  мундепы 

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