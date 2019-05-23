22 мая. Mossovetinfo.ru – Кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в четверг, 23 мая, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня в Москве облачно, с прояснениями, температура воздуха составит +23…+25°, в Подмосковье +20…+25°. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.