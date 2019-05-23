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Общество     23.05.2019 08:09

Кратковременные грозовые дожди и ветер ожидаются в Москве 23 мая

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Теги:  погода 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в четверг, 23 мая, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня в Москве облачно, с прояснениями, температура воздуха составит +23…+25°, в Подмосковье +20…+25°. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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