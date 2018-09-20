20 сентября. Mossovetinfo.ru – Краевой избирком Приморского края отменил итоги второго тура выборов губернатора края.
Решение было принято 12 голосами «за» при одном голосе «против» «из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях».
Ранее Центризбирком рекомендовал крайизбиркому Приморья отменить итоги второго тура губернаторских выборов в Крае из-за многочисленных нарушений. В противном случае ЦИК был намерен отменить итоги выборов самостоятельно.
В ходе второго тура выборов губернатора Приморья исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко вел борьбу за пост с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко. После подсчета 100% бюллетеней было объявлено, что победу одержал Тарасенко, набравший 49,55% голосов, за Ищенко проголосовали 48,06%. Однако и Ищенко, и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификациях.
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