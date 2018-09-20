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Общество     20.09.2018 08:31

В Приморье аннулировали результаты выборов губернатора

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Теги:  выборы  Приморье  отмена 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Краевой избирком Приморского края отменил итоги второго тура выборов губернатора края.

Решение было принято 12 голосами «за» при одном голосе «против» «из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях».

Ранее Центризбирком рекомендовал крайизбиркому Приморья отменить итоги второго тура губернаторских выборов в Крае из-за многочисленных нарушений. В противном случае ЦИК был намерен отменить итоги выборов самостоятельно.

В ходе второго тура выборов губернатора Приморья исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко вел борьбу за пост с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко. После подсчета 100% бюллетеней было объявлено, что победу одержал Тарасенко, набравший 49,55% голосов, за Ищенко проголосовали 48,06%. Однако и Ищенко, и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификациях.


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Теги: 
выборы  Приморье  отмена 

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