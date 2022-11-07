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Общество     10.11.2022 09:01

Квартиры в Москве получили за 10 лет 6,7 тыс. детей-сирот

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Теги:  дети  сироты  квартиры 

10 ноября, Mossovetinfo.ru - За десять лет город обеспечил квартирами 6,7 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы со ссылкой на министра правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«За 10 лет - с 2012 года - город предоставил детям-сиротам 6,7 тыс. квартир. В этом году их получат еще не менее 900 детей-сирот, проживающих в столице и достигших совершеннолетия», - сообщает М. Гаман.

Отмечается, что городские власти продолжают выполнять все обязательства и ведут работу в плановом режиме.

Аналогично плановую работу по этому вопросу проводят и власти Подмосковья. Ранее ИА МОССОВЕТ сообщало, что в 2015 году в Подмосковье квартиры получили 653 сироты. в 2016 году квартиры получат 633 сироты.

В 2013 году Москвы Сергей Собянин возглавил созданную в столице межведомственную рабочую группу по реализации законодательства в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в городской администрации.

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Теги: 
дети  сироты  квартиры 

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