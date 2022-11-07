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Общество
10.11.2022, 09:01
Квартиры в Москве получили за 10 лет 6,7 тыс. детей-сирот
10 ноября, Mossovetinfo.ru - За десять лет город обеспечил квартирами 6,7 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без поп...
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Общество
08.11.2022, 20:12
19 ноября - Всероссийский День правовой помощи детям
8 ноября, Mossovetinfo.ru - Всероссийский День правовой помощи детям, установленный решением Правительственной коми...
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Общество
07.11.2022, 19:12
В Генпрокуратуру РФ подано заявление о воспрепятствовании профессиональной деятельности редакции ИА Regnum
7 ноября, Mossovetinfo.ru - Главный редактор ИА Regnum Модест Колеров и сотрудники редакции 7 ноября в своих каналах в Тел...