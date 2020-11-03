3 ноября. Mossovetinfo.ru – В «Лаборатории Касперского» рассказали о новом виде мошенничества в интернете, сообщает РИА Новости.
Пользователям рассылаются смс, в которых сообщается, что они получили подарок от онлайн-магазина AliExpress. В смс содержится ссылка, якобы для получения подарка, которая ведет на сайт, внешне напоминающий сайт магазина.
В сети отмечено уже более 20 подобных ресурсов. Пока они не наполнены никаким контентом, но в дальнейшем могут быть использованы для фишинговых и скам-схем, то есть для получения данных пользователей.
В «Лаборатории Касперского» считают, что число таких сайтов будет расти с приближением «черной пятницы» (день больших распродаж и скидок) и «киберпонедельника» (день больших распродаж в онлайн магазинах). В это время активность пользователей в интернете растет и мошенникам проще спрятаться в потоке рекламных рассылок.
«Черная пятница» пройдет 27 ноября текущего года, а «Киберпонедельник» состоится уже в будущем году, 25 января.
12:00 Общество «Лаборатория Касперского» рассказала о новом виде мошенничества в интернете
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