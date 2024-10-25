27 октября — Mossovetinfo.ru — В редакцию «Российской газеты» накануне конгресса «Национальное здравоохранение от Н. А. Семашко до наших дней» с письмом обратился Герой Труда России, президент Национальной Медицинской палаты Леонид Рошаль. «Российская газета» опубликовала
письмо Леонида Рошаля в рубрике «Прошу слова».
ИА МОССОВЕТ публикует полный текст президента Национальной Медицинской палаты Леонида Рошаля:
«28-29 октября в Москве будет проходить 3-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение от Н.А.Семашко до наших дней». Напомню, что Н.А.Семашко был врачом и революционером. Он встречался с Лениным в Женеве, в Париже и в России после революции. То, что все страны, в том числе и наша страна, сделали за последние приблизительно 100 лет в здравоохранении - это шаг колоссальный! Это касается методов профилактики, диагностики, лечения многих болезней и реабилитации.
Но я о другом. Я о том, насколько мы сохранили и умножили основные принципы организации здравоохранения, которые были заложены Н.А.Семашко. Я работал в советской системе здравоохранения не один десяток лет, поездил по миру и познакомился с системами здравоохранения во многих других странах мира и утверждаю, что лучшей системы, чем советская, еще никто не придумал. Не скрываю, что я остаюсь сторонником советской системы здравоохранения. Характерным для советского здравоохранения являлась доступность бесплатной медицинской помощи для пациента и работа под лозунгом «Врач к пациенту»! Была выстроена четкая система оказания медицинской помощи, начиная с фельдшерского пункта, сельского врачебного участка, центральной районной больницы и т.д. За короткий исторический период была в основном решена кадровая проблема благодаря открытию сестринских училищ и высших учебных медицинских учреждений. Обучение было бесплатным. При поступлении оценивались только знания абитуриентов. За деньги поступить было невозможно. Это было своеобразным препятствием допуска к лечению неквалифицированных врачей. Лечение было для пациентов бесплатным. Основным лозунгом на догоспитальном этапе был «Врач к пациенту». Узаконен вызов врача на дом и сестринский патронаж. Поликлиника использовалась только для неинфекционных больных. Создана и внедрена отрасль - производственная медицина. Были открыты медсанчасти и медицинские пункты на предприятиях. Проведена работа по подготовке медицинской службы в армии, доказавшая свою эффективность в годы Великой отечественной войны.
Сейчас важно ответить на вопрос: насколько мы сохранили наследие Н. А. Семашко?!Констатирую, мы оказались не готовыми к крупным эпидемиям, к появлению проблем с обслуживанием больных на дому, сокращению бесплатной медицинской помощи, к отказу от лозунга «Врач к пациенту», а сейчас - «Больной к врачу», больным нужно бегать по разным поликлиникам для консультаций у узких специалистов. Все это вызывает много нареканий у пациентов и пр. Как будет решена кадровая проблема в российском современном здравоохранении, ничего не сказано. Следственный комитет не был бы завален жалобами на врачей, за исключением одного политического эпизода «Дело врачей убийц» 1953 года в прошлом.
Сегодня можно сделать вывод, что от «системы Семашко» почти ничего не осталось и это печально! Нужно говорить и о недофинансировании здравоохранения, и о роли профессионального сообщества, в частности некоммерческих врачебных и сестринских объединений, и о введении саморегулирования профессиональной деятельности, и опасности введения обязательного исполнения клинических рекомендаций, которые нам предложены. Когда будет отменено принятое и непродуманное на законодательном уровне положение об обязательном исполнении клинических рекомендаций, которые не могут быть одинаковыми в учреждениях разного уровня, с разным кадровым составом и материально-техническим обеспечением, на основании которых медицинских работников недобросовестные юристы привлекают к уголовной ответственности. Ни в одной стране мира клинические рекомендации не являются обязательными, и за их неисполнение врачей не судят. Обязательными, с нашей точки зрения, являются протоколы, разработанные для конкретных учреждений разного уровня, основанные на клинических рекомендациях.
И, конечно, говорить нужно о юридической защите и страховании профессиональной ответственности медицинских работников. А также и об устранении разницы в зарплатах медицинских работников в зависимости от места проживания, что порождает кадровый дефицит в регионах, о пересмотре сегодняшней формальной системы периодической аккредитации в систему действительной профессиональной ответственности за допуск к медицинской деятельности, об уничтожении фальшивых фирм, продающих документы о повышении квалификации. Ставить нужно вопрос и о том, когда заработает у нас в стране разработанная Национальной Медицинской Палатой лучшая в мире система независимой профессиональной медицинской экспертизы, основанная на обезличивании рассматриваемых документов и экстерриториальности рассмотрения материалов дел?
Именно об этом обо всем я бы поговорил в Кремлевском Дворце, фактически на съезде врачей России! Одновременно хотелось бы наконец-то услышать, как и когда будет решена кадровая проблема в стране, без перевода медицинских работников в батраков путем реализации новой программы отправления недоученных ординаторов на практическую работу в регионы, что опасно и для населения, и для самих ординаторов? И где конкретная новая программа обучения на первом году ординатуры для подготовки к полусамостоятельной работе в практическом здравоохранении с юридической ответственностью как врачей-стажеров, так и наставников? И когда и как студенты будут доучиваться?
Но ничего этого в опубликованной программе Конгресса я не нашел. Наверное, плохо искал. А уроки Ковида и тысячи погибших мы уже забыли и полностью без аврала готовы встретить любую новую инфекцию? Или будем вымучивать 12(?!) временных рекомендаций?
У нас есть о чем посоветоваться с нашим активом медицинских работников. Но это, вероятно, в следующий раз.
Я ставлю вопрос. Что мы потеряли, уйдя от «системы Семашко», и как мы будем исправлять ситуацию?».