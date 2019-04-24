24 апреля. Mossovetinfo.ru – Ясная, по-летнему теплая погода ожидается в Москве в среду, 24 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +20…+22°, в Подмосковье +18…+23°. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.