Летняя погода придет в Москву вместе с майскими праздниками

27 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве вместе с майскими праздниками придет жаркая погода - столбики термометров поднимутся до 25 градусов.



Как сообщает центр погоды «Фобос», в рабочую субботу, 28 апреля, в Москве ожидаются дожди и +15…+18°.