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Общество     19.11.2020 21:19

Лидер "Справедливой России" предлагает вернуться к выплатам пенсии из бюджета

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Теги:  Миронов  Справедливая Россия  пенсия  реформа  бюджет  эффективность  справедливость 

19 ноября. Mossovetinfo.ru - Председатель партии и руководитель фракции партии "Справедливая Россия" (СР) в Госдуме Сергей Миронов заявил, что правительству надо признать провал пенсионной реформы, завершить попытки исправить эту реформу и вернуться к выплатам пенсии из бюджета.

Председатель СР С.Миронов отметил, что косметические правки не спасут пенсионную систему от банкротства, так как она нуждается в масштабной ревизии. "Даже повышение пенсионного возраста на пять лет не спасло ситуацию. Пришло время признать: действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот", – приводит слова Миронова сайт СР.

Миронов прокомментировал информацию, что "в РАНХиГС внезапно обнаружили, что, несмотря на повышение пенсионного возраста, соотношение пенсий и зарплат начнет снижаться с 2030 года, и за следующие 20 лет упадет с 34% до 27%". "Там же предложили способ поднять это соотношение до 40%. Оказывается, надо лишь вывести в легальное поле всю "серую" занятость (интересно, как?), ужесточить требования для досрочного выхода на пенсию (чтобы пенсионеров было меньше) и поднять пенсионные взносы (по сути, пенсионный "налог") с 22% до 25%. Авторы идеи уверены, что в отличие от отказа индексировать пенсии работающим пенсионерам предложенные меры политических рисков не несут", – подчеркнул он.

"По сути, у нас выстроена людоедская система пенсионного страхования, которая отнимает у большинства россиян 22% доходов (у богатых только 10%, но в РАНХиГС предпочитают лишний раз об этом не напоминать), но всё равно не может обеспечить достойных пенсий", - заявил Миронов.

Лидер "Справедливой России" отметил, что "чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают её только хуже, так как исправлять проблему маленьких пенсий предлагают исключительно за счет самих пенсионеров, нынешних и будущих".

Для исправления существующей, чудовищной, несправедливой пенсионной системы Миронов предложил "вернуться к выплатам пенсии из бюджета". "Необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же. Во-первых, это снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, во-вторых, срежет все нецелевые расходы, включая оплату дворцов и раздутого штата ПФР. Наконец, это даст пенсионерам хоть какие-то твердые гарантии", – заключил Сергей Миронов.

Как сообщало 27 августа 2020 года ИА МОССОВЕТ, Сергей Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд России. По словам Миронова, нарушения выявленные Счётной палатой в работе ПФР, свидетельствуют о "катастрофически низком" качестве работы фонда.

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Теги: 
Миронов  Справедливая Россия  пенсия  реформа  бюджет  эффективность  справедливость 

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