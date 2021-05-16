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Общество     16.05.2021 13:32

Ливень, град и сильный ветер ожидаются в Москве до вечера 16 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды 

16 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве до конца дня 16 мая ожидается ливень, гроза и град. Об этом сообщает МЧС. При грозе возможно усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается аномальная жара. В понедельник будет до 29 градусов, во вторник — до 27.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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