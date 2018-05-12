Общество 14.05.2018, 10:26 Ливни и грозы придут в Москву со вторника

14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве со вторника начнутся ливни и грозы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». В понедельник осадки маловероятны. Дневная температура в первый день недели - +24...

Общество 14.05.2018, 08:31 По-летнему жарко: какой будет погода в Москве 14 мая

14 мая. Mossovetinfo.ru - Cолнечная, сухая и очень теплая погода с температурным фоном выше, чем в середине лета, ждет москвичей в понедельник, 14 мая. Об этом сообщает портал «Метеовести». Д...