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Общество
14.05.2018, 10:26
Ливни и грозы придут в Москву со вторника
14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве со вторника начнутся ливни и грозы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». В понедельник осадки маловероятны. Дневная температура в первый день недели - +24...
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Общество
14.05.2018, 08:31
По-летнему жарко: какой будет погода в Москве 14 мая
14 мая. Mossovetinfo.ru - Cолнечная, сухая и очень теплая погода с температурным фоном выше, чем в середине лета, ждет москвичей в понедельник, 14 мая. Об этом сообщает портал «Метеовести». Д...
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Общество
12.05.2018, 19:19
Умер Игорь Бунин - президент Центра политических технологий
12.05.2018 – Mossovetinfo.ru - Игорь Бунин скончался в субботу на 73-м году жизни. Об этом сообщают ТАСС и «Эхо Москвы» со ссылкой на информацию главы Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрия Канне...