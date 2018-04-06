6 апреля. Mossovetinfo.ru – Ливни с мокрым снегом ожидаются в Москве в ночь на 7 апреля и в первой половине дня 7 апреля. ОБ этом сообщает центр погоды «Фобос».



Осадки ожидаются с 23:00 6 апреля до 15:00 7 апреля. Температура воздуха ночью понизится до +1…+3°, днём +6…+8°.



На Пасху минимальная температура составит около 0°, днем воздух прогреется до +11…+13°.