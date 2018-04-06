6 апреля. Mossovetinfo.ru – Ливни с мокрым снегом ожидаются в Москве в ночь на 7 апреля и в первой половине дня 7 апреля. ОБ этом сообщает центр погоды «Фобос».
Осадки ожидаются с 23:00 6 апреля до 15:00 7 апреля. Температура воздуха ночью понизится до +1…+3°, днём +6…+8°.
На Пасху минимальная температура составит около 0°, днем воздух прогреется до +11…+13°.
20:13 Город (Москва и область) Текущий ремонт дорог в Москве начнется 9 апреля
19:40 Общество Ливни с мокрым снегом ожидаются в Москве
18:16 Город (Москва и область) Три автобусных маршрута на западе Москвы станут бестурникетными до конца апреля
16:16 В мире Кто из российских бизнесменов попал под новые санкции США - список
16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства
16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства
21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть
19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий
16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья
08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму
07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%
15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018
14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году