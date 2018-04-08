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Общество     08.04.2018 18:34

«Локомотив» обыграл «Ростов» и продолжает лидировать в чемпионате России

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Теги:  футбол  чемпионат России по футболу 

8 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский «Локомотив» обыграл на своем поле «Ростов» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве в воскресенье завершилась со счетом 1:0.

«Локомотив» продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги, опережая идущим вторым «Спартак» на пять очков.

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Теги: 
футбол  чемпионат России по футболу 

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