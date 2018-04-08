«Локомотив» обыграл «Ростов» и продолжает лидировать в чемпионате России

8 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский «Локомотив» обыграл на своем поле «Ростов» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.



Встреча в Москве в воскресенье завершилась со счетом 1:0.



«Локомотив» продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги, опережая идущим вторым «Спартак» на пять очков.