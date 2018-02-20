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Общество     20.02.2018 09:10

Лужков рассказал о жизни семьи за границей

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Теги:  Лужков  семья 

20 февраля /Mossoveinfo.ru/ - - Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что после того, как его супруге Елене Батуриной с детьми «пришлось уехать из России, она выстроила совершенно новый, разнообразный бизнес».

«Дела у супруги обстоят хорошо. Большую часть бизнеса она ведет на Западе, в нескольких странах Европы, в США. После того, как ей с девочками пришлось уехать из России, она выстроила совершенно новый, разнообразный бизнес», - сообщил Юрий Лужков в интервью РИА Новости.

Лужков сообщил, что его жена и дети приезжают в России «довольно часто». Обе дочери уже получили высшее образование. Старшая работает в сфере гостиничного бизнеса, а младшая – «увлеклась дизайном интерьера».

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Теги: 
Лужков  семья 

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