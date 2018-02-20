15:20 Общество Единое положение о работе руководителя школьного класса разработают в Москве
13:57 Город (Москва и область) 800 квартир предоставят за три года медработникам Подмосковья по программе «Социальная ипотека»
12:57 Город (Москва и область) Высокую активность рынка недвижимости в Москве в январе зафиксировал Росреестр
12:28 Происшествия Барменша убила посетителя в кафе в подмосковной Коломне
11:23 В мире Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром переносится на апрель
10:50 В мире В США выставлены на торги в марте все доступные участки нефти и газа на шельфе Мексиканского залива
19:49 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю
19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями
14:06 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора
21:14 Мнения Блинкин: пора вводить платные парковки во дворах и платный въезд в центр
21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги
13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»
12:56 Другое Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice