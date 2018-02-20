Лужков рассказал о жизни семьи за границей

20 февраля /Mossoveinfo.ru/ - - Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что после того, как его супруге Елене Батуриной с детьми «пришлось уехать из России, она выстроила совершенно новый, разнообразный бизнес».



«Дела у супруги обстоят хорошо. Большую часть бизнеса она ведет на Западе, в нескольких странах Европы, в США. После того, как ей с девочками пришлось уехать из России, она выстроила совершенно новый, разнообразный бизнес», - сообщил Юрий Лужков в интервью РИА Новости.



Лужков сообщил, что его жена и дети приезжают в России «довольно часто». Обе дочери уже получили высшее образование. Старшая работает в сфере гостиничного бизнеса, а младшая – «увлеклась дизайном интерьера».