22 апреля. Mossovetinfo.ru - - Максим Кац, один из организаторов муниципальной кампании демократической оппозиции 2017 года в Москве, намерен возглавить московскую организацию партии «Яблоко» по итогам голосования на общем собрании городской организации. Об этом Кац сообщил в субботу в одном из комментариев к своему материалу о встрече с Григорием Явлинским в блоге maxkatz в Livejournal.«В председатели пойду я, сомневаюсь, что Гончаров сможет выиграть у меня голосование общего собрания, но работать с ним буду рад», - сообщил Кац.Предполагается, что выборы нового главы московской организации пройдут после кампании по выборам мэра Москвы.Встреча в пятницу группы сторонников Максима Каца, принятых в апреле в «Яблоко», с Григорием Явлинским была организована в связи с тем, что в четверг, на форуме сторонников московского «Яблока», Явлинский, комментируя вопросы «интеграции в городскую организацию новых людей», сказал, что руководство партии должно выработать меры, позволяющие защитить партию от проникновения в нее чуждой идеологии. «Возникло некоторое напряжение», - отметил Кац. Поэтому спешно была организована встреча с Явлинским.По итогам встречи с Явлинским группы «сторонников Каца», претендент на руководство столичной организацией сообщил, что ему «очень нравится начавшийся процесс», хотя у сторон есть взаимное недоверие.«Короче, отлично поговорили. Мне очень нравится начавшийся процесс. Я думаю, сильную политическую структуру можно построить, только объединив опытных политиков наших взглядов (которых осталось, кстати, не так мало) с активными молодыми людьми, желающими заниматься политикой прямо сейчас.Этого союза достичь очень сложно — одни боятся, что вторые их уничтожат, а вторые беспокоятся, что первые не допустят их до процесса принятия решений», - написал М.Кац.На шестичасовом форуме сторонников московского «Яблока» в четверг обсуждались вопросы стратегии и тактики городской организации в ходе кампаний 2018-2019 годов, когда будут проходить выборы мэра и выборы депутатов Мосгордумы.Один из организаторов форума, Кирилл Гончаров, написал по итогам форума, что объединению демократов в Москве мешают недоверие и упреки.«Про вчерашний форум сторонников московского Яблока. Небольшое лирическое отступление в начале: объединять людей - наверно, цель благородная, но в какой-то степени неблагодарная. Взаимное недоверие - опасная в политике вещь. Взаимные упреки ещё опаснее», - написал Гончаров в своем аккаунте в k.gon4arov в Facebook.Среди наиболее актуальных вопросов на форуме актива «Яблока» обсуждалось «выдвижение кандидата на пост Мэра Москвы посредством организации праймериз».Партия намерена провести такие праймериз во второй половине мая, определив в качестве «входного билета» готовность кандидата от «Яблока» подписать политический Меморандум партии, а также взять обязательство – в случае поражения на этом праймериз не участвовать в кампании мэра, чтобы не создавать конкуренцию кандидату-победителю.Григорий Явлинский, отвечая на вопросы участников форума сказал, что Сергей Митрохин – наиболее сильный и наиболее подготовленный кандидат на пост мэра от «демократов» из тех, кто сейчас заявил об участии в таких выборах. Явлинский отметил, что Митрохин активно работал депутатом Госдумы трех созывов и Мосгордумы двух созывов и способствовал принятию многих важных законов.Сам Митрохин, под предлогом организации в субботу митинга «За пересмотр программы «реновации» в интересах собственников жилья, очередников, «барачников» и других москвичей», - участие в форуме в четверг не принял. В то же время в соцсетях распространено часовое интервью Митрохина, в котором он фактически обвинил руководство федеральных органов партии в содействии рейдерскому захвату московской городской организации. Федеральное бюро отменило решение московского отделения об исключении Максима Каца из партии и приняло в партию 202 человека, большую часть которых «привел» Кац.Комментируя это решение федерального бюро в интервью «Эхо Москвы» Митрохин сказал, что Максим Кац, лидер этой группы, заявляет о необходимости смягчить критику в адрес мэрии и поддержать ряд непопулярных программ. «Он сказал, что мы должны смягчить критику в адрес мэрии и поддержать целый ряд их программ. Например, повсеместное введение платных парковок, в т.ч. и во дворах. Люди пришли с оскорблениями в наш адрес. Фактически, это была попытка рейдерского захвата. И в какой-то мере она удалась. К сожалению, в минувшую пятницу федеральное бюро партии «Яблоко» дало разрешение на вступление этих людей в партию. Я считаю такое решение ошибочным», - сказал Митрохин.