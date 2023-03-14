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Общество     21.03.2023 10:51

Марина Лошак покинула пост директора ГМИИ имени Пушкина

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Теги:  Лошак  Пушкинский музей  увольнение 

21 марта, Mossovetinfo.ru - Директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост по собственному желанию, за время ее работы музей находился в непрерывном развитии, - сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

«20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора ГМИИ имени Пушкина, который она занимала с 2013 года. За это время ведущий российский музей западноевропейского искусства находился в непрерывном развитии», отмечается в сообщении.

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Теги: 
Лошак  Пушкинский музей  увольнение 

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