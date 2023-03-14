Другие материалы
-
Общество
21.03.2023, 10:51
Марина Лошак покинула пост директора ГМИИ имени Пушкина
21 марта, Mossovetinfo.ru - Директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост по собственному желанию, за время ее работы музей находился в ...
-
Общество
20.03.2023, 08:42
Ъ: сотрудников администрации президента России попросили к 1 апреля избавиться от iPhone
20 марта. Mossovetinfo.ru - Курирующие внутреннюю политику чиновники в АП должны перейти с iPhone на смартфоны с Android или его аналогов, причинами стали опасения по возможности взлома и шпионажа со ...
-
Общество
14.03.2023, 07:26
В единую контентную платформу под брендом Дзена вольется VK Пульс
14 марта. Mossovetinfo.ru - Команды сервисов Дзена и Пульса будут развивать единую контентную платформу под брендом Дзена с помощью экспертизы и разработки обеих команд, объединение позволит увеличить...