Марина Лошак покинула пост директора ГМИИ имени Пушкина

21 марта, Mossovetinfo.ru - Директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост по собственному желанию, за время ее работы музей находился в непрерывном развитии, - сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.



«20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора ГМИИ имени Пушкина, который она занимала с 2013 года. За это время ведущий российский музей западноевропейского искусства находился в непрерывном развитии», отмечается в сообщении.