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Общество     31.01.2018 15:53

Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

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Теги:  фестивали  Московская Масленица  Масленица  праздники  Московские сезоны 

31 января. Mossovetinfo.ru – Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».

На площадках появятся арт-объекты в виде символов праздника: солнца, коней, кукол-«Маслениц» в костюмах, характерных для разных регионов России. Часть арт-объектов создали специально для фестиваля, другие уже знакомы гостям по прошлогодней «Московской Масленице».

Фестиваль «Московская Масленица» пройдут на 25 площадках по всему городу с 9 по 18 февраля.


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Карта места

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Теги: 
фестивали  Московская Масленица  Масленица  праздники  Московские сезоны 

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