31 января. Mossovetinfo.ru – Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».



На площадках появятся арт-объекты в виде символов праздника: солнца, коней, кукол-«Маслениц» в костюмах, характерных для разных регионов России. Часть арт-объектов создали специально для фестиваля, другие уже знакомы гостям по прошлогодней «Московской Масленице».



Фестиваль «Московская Масленица» пройдут на 25 площадках по всему городу с 9 по 18 февраля.