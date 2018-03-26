26 марта. Mossovetinfo.ru – Матчи 24-го тура чемпионата России по футболу, которые пройдут 31 марта и 1 апреля, начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово. Об этом сообщили в Российской футбольной премьер-лиги.



По последним официальным данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово погибли 64 человека, многие из них – дети.