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Общество     26.03.2018 12:25

Матчи 24-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания

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Теги:  РФПЛ 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Матчи 24-го тура чемпионата России по футболу, которые пройдут 31 марта и 1 апреля, начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово. Об этом сообщили в Российской футбольной премьер-лиги.

По последним официальным данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово погибли 64 человека, многие из них – дети.


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Теги: 
РФПЛ 

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