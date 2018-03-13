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Общество     13.03.2018 15:09

Материальную помощь чернобыльцам выплатят к 26 апреля - Собянин

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Теги:  Москва  чернобыльцы  матпомощь  Собянин 

13 февраля, Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить 15,8 тысячам москвичей, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, единовременную материальную помощь. Выплаты будут произведены к 26 апреля - ко Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Об этом С.Собянин сообщил во вторник на зеседании президиума правительства города и затем в своем микроблоге в Twitter.

«Ко Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф выплатим материальную помощь чернобыльцам. Ее получат больше 15 тысяч москвичей, которые волею судьбы, по службе или добровольцами оказались в эпицентре трагических событий на #ЧАЭС», - сообщил Собянин в микроблоге.

Размер единовременной выплаты участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС составит от 3 до 10 тысяч рублей.

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Теги: 
Москва  чернобыльцы  матпомощь  Собянин 

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