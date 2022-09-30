Материнский капитал на второго ребенка составит почти 780 тыс. рублей

30 сентября. Mossovetinfo.ru - С 1 февраля 2023 года материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции, соответствующее увеличение размера маткапитала заложено в бюджете Социального фонда России, сообщает Минтруд России. По макропрогнозу, годовая инфляция в 2022 году составит 12,4%.



"C учетом заложенной в бюджете индексации размер материнского капитала составит на первого ребенка 589,5 тысяч рублей (что на 65 тыс. руб. больше, чем в 2022 году) и на второго – 779 тысяч рублей (что на 85,9 тыс. руб. больше, чем в 2022 году). Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тыс. руб., что на 20,9 тыс. руб. больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении Минтруда.



С 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке, по факту рождения ребенка. Начиная с 2023 года полномочия по выдаче маткапитала перейдут от Пенсионного фонда единому Социальному фонду России. Новый фонд будет обеспечивать все меры поддержки и страховые выплаты, за которые ранее отвечали ПФР и ФСС.