20 июня. Mossovetinfo.ru – МЧС Москвы опубликовал предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве в субботу, 20 июня.



По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидаются проливные грозовые дожди, местами возможен град. При грозе ожидаются порывы ветра, которые могут достигать 20 метров в секунду.



МЧС просит граждан воздержаться от поездок на автомобилях, а в случае, если поездки избежать невозможно, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Не рекомендуется парковать машины под деревьями и слабоукрепленными конструкциями.



Напоминается, что во время грозы нельзя купаться, находится возле водоемов.



Рекомендуется пережидать непогоду в капитальных строениях, не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные щиты, не оставлять без присмотра детей.