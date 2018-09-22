22 сентября. Mossovetinfo.ru – Московской управление МЧС предупреждает москвичей об ожидающихся в Москве грозовых дождях и сильном ветре, предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.
По прогнозам синоптиков, вечером 22 сентября в Москве возможны грозовые дожди и сильный ветер, порывы которого при грозе могут достигать 19 метров в секунду.
Рекомендуется переждать непогоду в помещениях, на улицах избегать широкоформатных и слабозакрепленных конструкций, не укрываться под деревьями, не парковать под деревьями автомобили, не находится вблизи водоемов.
Автолюбителей просят соблюдать осторожность в связи с возможным ухудшением видимости на дорогах, по возможности, переждать непогоду припарковавшись.
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