22 сентября. Mossovetinfo.ru – Московской управление МЧС предупреждает москвичей об ожидающихся в Москве грозовых дождях и сильном ветре, предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.



По прогнозам синоптиков, вечером 22 сентября в Москве возможны грозовые дожди и сильный ветер, порывы которого при грозе могут достигать 19 метров в секунду.



Рекомендуется переждать непогоду в помещениях, на улицах избегать широкоформатных и слабозакрепленных конструкций, не укрываться под деревьями, не парковать под деревьями автомобили, не находится вблизи водоемов.



Автолюбителей просят соблюдать осторожность в связи с возможным ухудшением видимости на дорогах, по возможности, переждать непогоду припарковавшись.