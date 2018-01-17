МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололеде 17 и 18 января

17 января. Mossovetinfo.ru - МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, снеге и гололеде 17 и 18 января.



Со второй половине дня 17 января до конца четверга 18 января ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду.



Местами ожидается метель, снег, днем 18 января местами гололед.