МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 20 м/с до вечера пятницы

19 апреля — Mossovetinfo.ru — В Москве до 21:00 пятницы 19 апреля ожидается усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице в экстренном предупреждении.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в Москве в период с 11:00 до 21:00 19 апреля ожидается усиление ветра южной четверти, местами с порывами 15-20 м/с», – говорится в сообщении.



Также синоптики сообщают, что в зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадет Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области.



В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует:

- управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств;

- избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

- парковать автомобили вдали от деревьев;

- находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями;

- не оставлять детей без присмотра;

- будьте внимательны и осторожны!



При необходимости звоните по телефонам «101» или «112», или единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22