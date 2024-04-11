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Общество     19.04.2024 09:22

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 20 м/с до вечера пятницы

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Теги:  МЧС  экстренное предупреждение  ветер  шторм  Москва  Московская область  рекомендации  погода 

19 апреля — Mossovetinfo.ru — В Москве до 21:00 пятницы 19 апреля ожидается усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице в экстренном предупреждении.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в Москве в период с 11:00 до 21:00 19 апреля ожидается усиление ветра южной четверти, местами с порывами 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Также синоптики сообщают, что в зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадет Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует:
- управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств;
- избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;
- парковать автомобили вдали от деревьев;
- находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями;
- не оставлять детей без присмотра;
- будьте внимательны и осторожны!

При необходимости звоните по телефонам «101» или «112», или единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22

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Карта места

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Теги: 
МЧС  экстренное предупреждение  ветер  шторм  Москва  Московская область  рекомендации  погода 

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