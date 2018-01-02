МЧС предупредило о порывах ветра и возможной гололедице 2 января в Москве

2 января. Mossovetinfo.ru - МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях во вторник, 2 января.



В первой половине дня ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.



По прогнозам синоптиков, в Москве 2 января будет 1-3 градуса тепла.