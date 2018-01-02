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Общество     02.01.2018 09:58

МЧС предупредило о порывах ветра и возможной гололедице 2 января в Москве

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Теги:  МЧС  погода 

2 января. Mossovetinfo.ru - МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях во вторник, 2 января.

В первой половине дня ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

По прогнозам синоптиков, в Москве 2 января будет 1-3 градуса тепла.

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Теги: 
МЧС  погода 

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