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Общество     03.07.2020 16:53

МЧС предупредило об очень сильном дожде в Москве вечером 3 июля

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Теги:  погода  МЧС  прогноз погоды 

3 июля. Mossovetinfo.ru – МЧС предупредило о непогоде в Москве до конца дня пятницы. Вечером 3 июля ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, крупный град. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.


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Теги: 
погода  МЧС  прогноз погоды 

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