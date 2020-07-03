3 июля. Mossovetinfo.ru – МЧС предупредило о непогоде в Москве до конца дня пятницы. Вечером 3 июля ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, крупный град. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
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