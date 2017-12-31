МЧС: туман ожидается в Москве в первой половине дня 31 декабря

31 декабря. Mossovetinfo.ru - МЧС предупредило москвичей о тумане в первой половине дня 31 декабря.



«По городу местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров», - говорится в сообщении МЧС.



Днем 31 декабря в Москве ожидается 1-3 градуса тепла, небольшие осадки.