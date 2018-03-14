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Общество     14.03.2018 12:18

МЧС: в Москве 14 и 15 марта ожидается мокрый снег, дождь и гололед

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Теги:  погода  МЧС 

14 марта. Mossovetinfo.ru - МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

В ближайшие 1-3 часа с сохранением в начале ночи с 14 на 15 марта в Москве и Московской области местами ожидаются мокрый снег, дождь и гололед, а также ветер порывами до 15 метров в секунду.

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Карта места

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Теги: 
погода  МЧС 

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