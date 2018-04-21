МЧС: в Москве 21 апреля объявлено штормовое предупреждение

21 апреля. Mossovetinfo.ru - Ветер в порывами до 25 метров в секунду ожидается в Москве во второй половине дня субботы, 21 апреля и в ночь на 22 апреля. В столице объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС.



Вечером 21 апреля будет резкое понижение температуры воздуха, ночью 22 апреля ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.