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Общество     25.03.2018 16:08

МЧС: в Москве 25 и 26 марта ожидается ветер до 17 метров в секунду

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Теги:  МЧС 

25 марта. Mossovetinfo.ru – МЧС предупредило москвичей о сильном ветре вечером 25 марта и 26 марта. Об этом сообщается в микроблоге ведомства в Twitter.

«Местами ожидается ветер юго-западный порывами 12-17 метров в секунду», - говорится сообщении.

«Обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», - добавили в МЧС.


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Теги: 
МЧС 

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