25 марта. Mossovetinfo.ru – МЧС предупредило москвичей о сильном ветре вечером 25 марта и 26 марта. Об этом сообщается в микроблоге ведомства в Twitter.
«Местами ожидается ветер юго-западный порывами 12-17 метров в секунду», - говорится сообщении.
«Обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», - добавили в МЧС.
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