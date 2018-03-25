25 марта. Mossovetinfo.ru – МЧС предупредило москвичей о сильном ветре вечером 25 марта и 26 марта. Об этом сообщается в микроблоге ведомства в Twitter.



«Местами ожидается ветер юго-западный порывами 12-17 метров в секунду», - говорится сообщении.



«Обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», - добавили в МЧС.