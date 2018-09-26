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Общество     26.09.2018 16:54

МЧС: в Москве 26 и 27 сентября ожидаются дождь и сильный ветер

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Теги:  погода  МЧС  предупреждение 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о дожди си льном ветре, которые ожидаются в Москве во второй половине дня 26 сентября и в течение всего дня 27 сентября.

По прогнозам синоптиков, скандинавский циклон принесет в Москву дожди, которые будут сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

Москвичей и гостей столицы просят соблюдать осторожность, по возможности переждать непогоду в помещениях, не укрываться под деревьями, обходить шаткие и широкоформатные конструкции. Автомобилистов просят не парковать машины под деревьями и слабозакрепленными конструкциями.


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Теги: 
погода  МЧС  предупреждение 

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