26 сентября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о дожди си льном ветре, которые ожидаются в Москве во второй половине дня 26 сентября и в течение всего дня 27 сентября.
По прогнозам синоптиков, скандинавский циклон принесет в Москву дожди, которые будут сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.
Москвичей и гостей столицы просят соблюдать осторожность, по возможности переждать непогоду в помещениях, не укрываться под деревьями, обходить шаткие и широкоформатные конструкции. Автомобилистов просят не парковать машины под деревьями и слабозакрепленными конструкциями.
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