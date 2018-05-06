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Общество     06.05.2018 11:07

МЧС: в Москве 6 мая ожидаются гроза и сильный ветер

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Теги:  МЧС  погода 

6 мая. Mossovetinfo.ru – МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (дождь, гроза, усиление ветра).

В Москве 6 мая ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13-18 метров в секунду.


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Теги: 
МЧС  погода 

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