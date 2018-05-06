6 мая. Mossovetinfo.ru – МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (дождь, гроза, усиление ветра).



В Москве 6 мая ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13-18 метров в секунду.