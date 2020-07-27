27 июля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве во второй половине дня в понедельник, 27 июля.
По прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град, и сильный ветер, с порывами до 19 метров в секунду.
Рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, переждать непогоду в капитальных строениях, не укрываться от непогоды под деревьями и слабозакрепленными конструкциями, не оставлять детей без присмотра, соблюдать осторожность.
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