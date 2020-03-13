14 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве с 19:00 14 марта до 02:00 15 марта ожидаются дождь, снегопад, а также порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС.



Кроме того, МЧС предупреждает о метели, резком понижении температуры воздуха до отрицательных значений и сильной гололедице.



В Московской области ухудшение погоды ожидается с 17:00 14 марта.