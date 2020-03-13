Другие материалы
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Общество
15.03.2020, 16:10
Венедиктов призвал закрыть школы на карантин и отменить голосование по Конституции 22 апреля
15 марта. Mossovetinfo.ru – Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и заместитель председателя общественной палаты столицы Алексей Венедиктов считает, что школы в Москве нужно закрыть на каранти...
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Общество
14.03.2020, 14:01
МЧС: в Москве и Подмосковье 14 марта ожидаются снегопад, гололед и сильный ветер
14 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве с 19:00 14 марта до 02:00 15 марта ожидаются дождь, снегопад, а также порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС. Кроме того, МЧС предупреж...
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Общество
13.03.2020, 07:27
МЧС предупредил о сильном ветре в Москве 13 марта
13 марта. Mossovetinfo.ru – Порывы ветра до 24 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу, 13 марта. Об этом предупреждает МЧС. Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы&nb...