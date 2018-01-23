23 января. Mossovetinfo.ru ¬– МЧС выпустило предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в Москве а ночь на 24 января и в первой половине дня 24 января.



Как сообщается на сайте МЧС, ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.



Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения, а пешеходам при движении по краю проезжей части - обозначить себя светоотражающими элементами.