29 января. Mossovetinfo.ru – В Москве 30 января ожидается снегопад, метель и усиление ветра. Об этом сообщает МЧС.



Ожидается сильный снег, метель с порывами до 17 метров в секунду, снежные заносы. Ранее МЧС сообщило о неблагоприятных погодных условиях в Московской области.