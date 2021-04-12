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Общество     12.04.2021 10:21

Мединский заявил о сохранении планов по установке памятника Невскому в Москве

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Теги:  Владимир Мединский  Александр Невский  памятники 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Планы по установке памятника Александру Невскому в Москве сохраняются, рассматривается несколько вариантов, сообщает РБК со ссылкой на помощника президента Владимира Мединского.

По словам Мединского, в настоящее время нет единого мнения по поводу места установки памятника, идет обсуждение различных вариантов.

В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения Невского. В связи с этим Русское военно-историческое общество (которое возглавляет Мединский) намерено установить памятники князю в Тосно (Ленинградская область) и на Чудском озере в Псковской области, на месте Ледового побоища.

В феврале в Москве стартовало голосование по установке памятника на Лубянской площади. На выбор предлагалось два варианта: вернуть памятник Феликсу Дзержинскому, который стоял там до 1991 года или установить памятник Александру Невскому.

По итогам двух дней голосования с небольшим отрывом лидировал вариант с установкой памятника Невскому, однако, мэр Москвы Сергей Собянин призвал остановить голосование, так как голоса разделились примерно поровну. Мэр Москвы заявил, что памятники должны не раскалывать, а объединять общество.

В результате голосование было остановлено, было принято решение оставить Лубянскую площадь в ее нынешнем виде.

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Карта места

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Теги: 
Владимир Мединский  Александр Невский  памятники 

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