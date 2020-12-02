2 декабря. Mossovetinfo.ru - Мемориальную доску на доме, где он жил Юрий Лужков торжественно откроют 10 декабря, в первую годовщину смерти экс-мэр Москвы. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщила супруга экс мэра Елена Батурина.
"В четверг, 10 декабря, в Москве состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски Юрия Михайловича Лужкова. Начало - в 13:00. Мемориальная доска будет установлена на доме, где он жил, по адресу: 3-я Тверская-Ямская, 48", - сообщила Елена Батурина.
Решение установить мемориальную доску в память второго мэра Москвы Юрия Лужкова на доме №48 по 3-й Тверской-Ямской улице, в котором он жил, было принято
на заседании президиума правительства Москвы во вторник, 3 марта 2020 года.
В феврале 2020 года Президент России Владимир Путин издал указ
об увековечивании памяти второго мэра Москвы Юрия Лужкова. Указом властям Москвы рекомендовано рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, а также о присвоении имени Лужкова Городскому университету управления правительства Москвы.
Юрий Лужков
возглавлял столицу в должности мэра с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010 года. в 1990—1992 годах был председателем исполкома Моссовета, вице-мэром Москвы. Лужков - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2016). Лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации, Заслуженный химик РСФСР (1986), Заслуженный строитель Российской Федерации (1996).
10 декабря 2019 года Президент России Владимир Путин выразил соболезнования
в связи со смертью второго мэра Москвы Юрия Лужкова. «Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба <…> Настоящим «градоначальником» столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи. В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России», - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.
Юрий Лужков был похоронен на Новодевичьем кладбище 12 декабря 2019 года. Прощание с Лужковым проходило в Храме Христа Спасителя
. Помимо президента России Владимира Путина попрощаться с бывшим мэром Москвы прибыли многие государственные, общественные деятели.