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Общество
10.04.2021, 10:50
В полиции предупредили о мошенничестве с голосами клиентов банков
10 апреля. Mossovetinfo.ru – Мошенники могут использовать голоса клиентов банков для оформления кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу ГУ МВД России по городу Москве. ...
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Общество
10.04.2021, 10:23
Россияне рассказали, довольны ли своей зарплатой
10 апреля. Mossovetinfo.ru — Своей зарплатой довольны только 9% россиян, следует из данных исследования сервиса «Работа.ру», сообщает РИА Новости. Согласно данным исследования, около 25% россиян...
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Общество
08.04.2021, 10:59
Больше трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными
8 апреля. Mossovetinfo.ru — Более трети россиян считают, что действующие налоги чрезмерны, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Действующие...