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Общество     10.04.2021 10:23

Россияне рассказали, довольны ли своей зарплатой

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Теги:  работа  зарплата  опрос 

10 апреля. Mossovetinfo.ru — Своей зарплатой довольны только 9% россиян, следует из данных исследования сервиса «Работа.ру», сообщает РИА Новости.

Согласно данным исследования, около 25% россиян хотели бы повышения своей зарплаты более чем на 50 тысяч рублей. Еще столько же россиян хотели бы, чтобы их зарплата выросла на 20-30 тысяч рублей, около 20% согласны на рост в 10-20 тысяч.

14% респондентов устроит повышение зарплаты на 40-50 тысяч рублей, 10% - на 30-40 тысяч рублей. 7% готовы удовольствоваться повышением зарплаты на не 10 тысяч рублей.

8% опрошенных рассказали, что получили повышение зарплаты в первом квартале текущего года. Из остальных 92% примерно каждый пятый ожидает повышения зарплаты во втором квартале этого года.

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Теги: 
работа  зарплата  опрос 

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