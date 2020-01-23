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Общество     23.01.2020 09:03

Места для проведения чемпионата мира по пляжному футболу выбрали в проекте «Активный гражданин»

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Теги:  Активный гражданин  опрос  пляжный футбол  спорт  чемпионат мира 

23 января. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору мест для проведения чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве в 2021 году.

В голосовании приняли участие 208 843 человека. 43,26% высказались за то, чтобы проводить чемпионат мира на территории спорткомплекса «Лужники». 11,33% проголосовали за Воробьевы горы, где во время чемпионата мира по футболу 2018 года располагалась фан-зона, 10,98% предложили провести турнир на ВДНХ, 5,13% хотели увидеть турнир на Красной площади, 4,94% - в Парке Победы на поклонной горе.

Еще 10,97% участников опроса затруднились ответить, 13,39% посчитали, что место должны определять специалисты.


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Карта места

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Теги: 
Активный гражданин  опрос  пляжный футбол  спорт  чемпионат мира 

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