23 января. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору мест для проведения чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве в 2021 году.



В голосовании приняли участие 208 843 человека. 43,26% высказались за то, чтобы проводить чемпионат мира на территории спорткомплекса «Лужники». 11,33% проголосовали за Воробьевы горы, где во время чемпионата мира по футболу 2018 года располагалась фан-зона, 10,98% предложили провести турнир на ВДНХ, 5,13% хотели увидеть турнир на Красной площади, 4,94% - в Парке Победы на поклонной горе.



Еще 10,97% участников опроса затруднились ответить, 13,39% посчитали, что место должны определять специалисты.