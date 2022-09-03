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Общество     03.09.2022 16:40

Михаила Горбачева похоронили на Новодевичье кладбище

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Теги:  Михаил Горбачев  Горбачев  похороны 

3 сентября. Mossovetinfo.ru — Бывший президент СССР Михаил Горбачев похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище. Прощание состоялось в в Колонном зале Дома союзов.

Горбачева похоронили рядом с супругой Раисой. Гроб опустили в могилу под звуки государственного гимна и троекратный залп салюта. Похороны завершились торжественным маршем роты почетного караула под музыку из песни «Шел солдат».

Горбачев скончался 30 августа в возрасте 91 года после продолжительной болезни.

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Теги: 
Михаил Горбачев  Горбачев  похороны 

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