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Общество     03.02.2021 14:54

Михалков приостановил финансовую поддержку семьи Баталова

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Теги:  Никита Михалков  Алексей Баталов  деньги 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Никита Михалков вынужден приостановить финансовую помощь семье артиста Алексея Баталова, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Михалкова.

Михалков регулярно, в течение нескольких лет, финансово поддерживал семью актера, оказавшуюся в сложной финансовой ситуации. Деньги перечислялись на карточку вдовы Баталова Гитаны Леонтенко.

Как сообщил адвокат Михалкова Павел Астахов, за несколько лет только из личных средств Михалкова на счет Гитаны Леонтенко было перечислено 820 тысяч рублей. Кроме того, помощь семье Баталова оказывалась и из средств Союза кинематографистов, председателем которого Михалков является.

Однако, в январе текущего года адвокат семьи актера Юлия Антонова заявила, что никаких средств от Михалкова семья не получала.

В связи с этим Михалков приостановил финансовую помощь вдове и дочери Баталова, и обратился в Следственный комитет, с просьбой проверить в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с имуществом Баталовых, заявление адвоката Антоновой и выяснить кто и каким образом мог присваивать перечисляемые им средства.

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Теги: 
Никита Михалков  Алексей Баталов  деньги 

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