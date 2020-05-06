6 мая. Mossovetinfo.ru – Глава Министерства клуьтуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства.



По словам пресс-секретаря главы Минкульта Анны Усачевой, заболевание у Любимовой проходит в легкой форме, она находится дома и работает удаленно: проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, проводит встречи и переговоры в онлайн-формате.



Любимова стала третьим членом правительства России, заразившимся коронавирусом. 30 апреля о выявленном заболевании сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. На следующий день стало известно, что коронавирусом заразился глава Минстроя Владимир Якушев.