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Общество     06.05.2020 15:16

Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом

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Теги:  Правительство РФ  коронавирус  заболеваемость 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Глава Министерства клуьтуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства.

По словам пресс-секретаря главы Минкульта Анны Усачевой, заболевание у Любимовой проходит в легкой форме, она находится дома и работает удаленно: проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, проводит встречи и переговоры в онлайн-формате.

Любимова стала третьим членом правительства России, заразившимся коронавирусом. 30 апреля о выявленном заболевании сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. На следующий день стало известно, что коронавирусом заразился глава Минстроя Владимир Якушев.


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Теги: 
Правительство РФ  коронавирус  заболеваемость 

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