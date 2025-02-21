 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     02.03.2025 16:27

Миронов призвал ЦБ не потакать наживающимся на выдуманной проблеме «старых» долларов

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Миронов  мнение  ТГ-канал  валюта  доллары  обмен  комиссия  Центробанк 

2 марта — Mossovetinfo.ru — Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов призвал Центробанк России (ЦБ) защищать интересы физлиц, имеющих в накоплениях «старые» наличные доллары, «а не потакать жадности банкиров!». Об этом председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ и руководитель одноименной фракции в Государственной Думе ФС РФ VIII-го созыва Сергей Миронов написал в своем официальном Telegram-канале.

«Банкирам мало триллионных прибылей – они выдумали проблему «старых» и «новых» долларов и нагло на этом наживаются. А Центробанк якобы не может на это влиять. Может, но не хочет! ЦБ отвечает за валютное регулирование, в том числе устанавливает правила обмена валюты для физлиц. И должен пресекать подобные спекуляции со стороны банков. Конечно, лучше вообще с валютой дела не иметь, но есть немало людей, в том числе пожилых, которые в свое время купили доллары для защиты сбережений. Надо защищать их интересы, а не потакать жадности банкиров!», - написал Сергей Миронов.

Так Миронов прокомментировал публикацию в СМИ, что российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов и отказываются принимать старые, выпущенные до 2013 года.

В середине февраля Сбер и ВТБ заявили, что не взимают комиссию за прием долларов, выпущенных до 2006 года. В то же время, как отмечают наблюдатели, – комиссия может взиматься при обмене рублей на свежие купюры иностранной валюты. Эту информацию финансовые организации пока не опровергали.

Также имеется информация, что банки предлагают при обмене рублей на доллары купюры старого образца, а за купюры нового образца просят доплату.

Каждый банк устанавливает свои правила для обмена иностранной валюты. Центробанк передал эти полномочия финансовым организациям в 2004 году.

Ассоциация туроператоров России туристам при поездках за рубеж рекомендует покупать доллары нового образца или другую валюту, которая принимается в стране назначения.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Миронов  мнение  ТГ-канал  валюта  доллары  обмен  комиссия  Центробанк 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:27 Общество Миронов призвал ЦБ не потакать наживающимся на выдуманной проблеме «старых» долларов

10:16 Город (Москва и область) Менять зимнюю резину на летнюю пока не рекомендуется - синоптик

17:26 В мире Турция обещает принять меры из-за атаки Украины на «Турецкий поток»

12:56 Общество YouTube по-прежнему недоступен для использования в России - Роскомнадзор

22:37 Город (Москва и область) Движение в метро между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» закроют 1, 2, 15, 16, 22 и 23 марта

Актуальные материалы

10:22 В мире Экспертная встреча РФ-США по раздражителям в отношениях пройдет в течение 2 недель - МИД РФ

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

07:38 Другое Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru