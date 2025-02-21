Миронов призвал ЦБ не потакать наживающимся на выдуманной проблеме «старых» долларов

2 марта — Mossovetinfo.ru — Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов призвал Центробанк России (ЦБ) защищать интересы физлиц, имеющих в накоплениях «старые» наличные доллары, «а не потакать жадности банкиров!». Об этом председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ и руководитель одноименной фракции в Государственной Думе ФС РФ VIII-го созыва Сергей Миронов написал в своем официальном Telegram-канале.



«Банкирам мало триллионных прибылей – они выдумали проблему «старых» и «новых» долларов и нагло на этом наживаются. А Центробанк якобы не может на это влиять. Может, но не хочет! ЦБ отвечает за валютное регулирование, в том числе устанавливает правила обмена валюты для физлиц. И должен пресекать подобные спекуляции со стороны банков. Конечно, лучше вообще с валютой дела не иметь, но есть немало людей, в том числе пожилых, которые в свое время купили доллары для защиты сбережений. Надо защищать их интересы, а не потакать жадности банкиров!», - написал Сергей Миронов.



Так Миронов прокомментировал публикацию в СМИ, что российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов и отказываются принимать старые, выпущенные до 2013 года.



В середине февраля Сбер и ВТБ заявили, что не взимают комиссию за прием долларов, выпущенных до 2006 года. В то же время, как отмечают наблюдатели, – комиссия может взиматься при обмене рублей на свежие купюры иностранной валюты. Эту информацию финансовые организации пока не опровергали.



Также имеется информация, что банки предлагают при обмене рублей на доллары купюры старого образца, а за купюры нового образца просят доплату.



Каждый банк устанавливает свои правила для обмена иностранной валюты. Центробанк передал эти полномочия финансовым организациям в 2004 году.



Ассоциация туроператоров России туристам при поездках за рубеж рекомендует покупать доллары нового образца или другую валюту, которая принимается в стране назначения.