30 ноября. Mossovetinfo.ru – Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал возможность объединения с более мелкими партиями.
По словам Миронова «новости в этом никакой нет», и напомнил, что ранее он уже сообщал, что ведет переговоры о коалиции, однако отказался сообщить с кем конкретно, заявив, что, когда объединение состоится, «все все узнают». При этом, по словам Миронова, половина появляющейся на эту тему информации не соответствует действительности.
Кроме того, по словам Миронова, он уверен, что Справедливороссы попадут в Госдуму и без объединения с малыми партиями и даже получат больше мандатов, чем сейчас. Лидерам же малых партий левого толка Миронов посоветовал «не растаскивать голоса избирателей в угоду «Единой России», если их интересует возможность влиять на социальную политику, а не личные амбиции.
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